Stefano De Martino assente alla festa del figlio Santiago | ecco perché

Deassente al compleanno di Santiago, spiegato il motivo: la risposta sulla presunta crisi con Belen Chiara Ferragni e Fedez, voli su aerei di linea e viaggi in treno: la svolta ...Stavolta a scatenare il gossip è stata l'assenza didealla festa di Santiago. Il figlio dei due ha compiuto 10 anni e così dopo aver spento le candeline a Napoli in famiglia, ieri ha ...Dopo la festa a Napoli, arriva anche quella a Milano per Santiago, figlio di Belen eDe. Il papà era, però, assente... Quando si tratta di Belen Rodriguez eDeogni indizio o potenziale situazione di 'incertezza' viene amplificata. E così, anche in ...

Il piccolo Santiago ha ri-festeggiato il suo decimo compleanno nonostante l’assenza di papà Stefano. A svelare come stanno le cose la mamma di Belen, Veronica Cozzani ...Stefano De Martino assente dalla festa di Santiago: aria di crisi con Belen Nelle ultime ore ha destato scalpore l’assenza di Stefano De Martino ...