Stalker di Travis Barker dei Blink 182 irrompe in casa e sfonda il cancello con l’auto | arrestata

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023) Unadidei182 hato ildidel batterista ed è stata. La notizia arriva da TMZ, che racconta una storia bizzarra che ha anche a che fare con il mondo delle truffe online. A più riprese gli artisti segnalano la presenza di profili fake che si spacciano per account ufficiali delle popstar e contattano i loro fan, talvolta per estorcere loro denaro e altre volte per organizzare incontri inesistenti. È quanto accaduto venerdì 21 aprile, quando una donna si è presentata di fronte all’abitazione del batterista dei182, a Los Angeles, convinta – scrive TMZ – che egli stesso l’avesse invitata a incontrarsi insua. La donna è stata respinta più volte, ...