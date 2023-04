Spettacolo penoso Bonelli contro il governo sul 25 aprile

(Di lunedì 24 aprile 2023) "Stanno saltando importanti progetti del Pnrr, dalla sostituzione degli acquedotti colabrodo, alle linee ferroviarie, agli asili nido. Così si mette in discussione la transizione ecologica e il rilancio dell'economia nel nostro Paese. La destra aldell'Italia è irresponsabile e incapace di governare". Così Angelo, deputato Alleanza Verdi e Sinistra. E ancora: "Èloche la destra aldell'Italia sul 25. Dobbiamo invece rispettare la battaglia che i partigiani hanno fatto dando la vita per dare la democrazia all'Italia. Quella democrazia che consente a Giorgia Meloni e ai suoi militanti di governare l'Italia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Insomma, l'inciviltà di pochi sembrerebbe essere all'ordine del giorno: unoe un danno costante alla comunità.Con la speranza, stavolta, che al Maradona la maggioranza silenziosa dei tifosi non sia più tale e sovrasti ilautolesionismo degli ultras in sciopero. Ripetere logrottesco del 2 ...Sacchetti di plastica pieni di rifiuti attaccati alla recinzione della bambinopoli del viale Africa. Unoche le mamme hanno prontamente segnalato al presidente del comitato "CataniaNostra" Andrea Cardello: "E' una situazione che si commenta da sé. Per colpa di qualche incivile tanti ...

Bonelli (Verdi e Sinistra): “Penoso lo spettacolo della Destra sul 25 ... Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) 24 aprile 2023 “E’ penoso lo spettacolo che la Destra al Governo dell’Italia sul 25 aprile. Dobbiamo invece rispettare la battaglia che i partigiani hanno fatto dando la vita per dare ...Cacciari ha esordito proprio trattando il delicato tema delle polemiche legate al 25 aprile: "Il nostro è un Paese che a livello generale non ...