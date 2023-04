Spese militari per 2 240 miliardi di dollari | il mondo prepara la sua distruzione

I dati dell'Istituto di ricerca svedese confermano le preoccupazioni evidenziate dalla Dichiarazione congiunta della Campagna internazionale contro le, focalizzata soprattutto sulla ...Ledegli stati dell'Europa centrale e occidentale ammontano a 345 miliardi di dollari nel 2022. La spesa totale di tutti i 30 membri dell'Alleanza atlantica ammonta a 1.232 miliardi di ...Gli stati europei, in particolare, hanno aumentato significativamente le loroin seguito allinvasione russa dellUcraina nel febbraio 2022, mentre altri Paesi hanno annunciato piani per ...

Nuovo record di spese militari mondiali: 2.240 miliardi nel 2022. Non solo effetto Ucraina, la tensione… Il Fatto Quotidiano

Un mondo in guerra. Oltre 47 ne sono in corso, anche se la comunità internazionale sembra riconoscerne soltanto una. Un mondo in cui oltre alle diseguaglianze, vecchie e nuove, c’è solo una cosa che c ...Record di spese militari mondiali nel 2022 ma non è solo colpa dell'Ucraina. La corsa agli armamenti è data dalla crescente tensione globale.