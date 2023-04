Spesa del 25 aprile in ritardo? Tutti i supermercati aperti

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 24 aprile 2023) Scuole e uffici chiusi in Italia per il 25, anniversario della liberazione, ma non si tratta di un giorno di festa per. Come sempre, infatti, mentre c’è chi si rilassa e si gode una giornata libera regalata dal calendario, c’è chi invece sarà al lavoro per garantire la continuità di alcuni servizi essenziali. Nello specifico parliamo deiche, non c’è festa che tenga, effettuano un’apertura straordinaria per consentire ai cittadini di fareanche in questo giorno., la lista in Italia Il 25, meteo permettendo, è quasi sempre la seconda festività dell’anno che consente agli italiani di godersi giornate all’aria aperta e, perché no, di grigliata dov’è consentito senza incappare in spiacevoli multe. Giornate ...