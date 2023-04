Sosa | «Questo il momento di Lukaku! L’Inter sta meglio del Milan»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 aprile 2023), ex attaccante con un lungo passato in Italia soprattutto fra Udinese e Napoli, vede Lukaku finalmente fuori dal tunnel aperto dall’infortunio di fine agosto. Ecco le sue parole da La Domenica Sportiva, su Rai 2, anche sul derby di Champions League contro il. RILANCIATO – Roberto Carlosdà il contributo di chi in attacco ci ha giocato: «Il calcio è fatto di momenti, gli attaccanti vivono di momenti.è ildi Romelu Lukaku: la sua stagione non è all’altezza per niente, sappiamo cosa può fare se è in condizione.è un anno cattivo, vorrei dire mediocre per Lukaku, peròè il suo. Segna lui, fa segnare Lautaro Martinez e segna Joaquin Correa. Per quanto riguarda l’attacco sta...