Sophie Codegoni emoziona | speciale dedica per Basciano a pochi giorni dal parto

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 24 aprile 2023) La modella ed ex gieffinaha fatto unaper il fidanzato AlessandroSempre più intimi e vicini,e Alessandronon perdono occasione per mostrarsi felici e spensierati. La coppia di ex gieffini, che travedrà nascere la loro prima figlia Celine, nelle scorse ore ha ripreso la scena sui social. Il tutto grazie a unadi, che si mostra ancora una volta con un amore smisurato nei confronti del futuro marito. Nelle scorse oreè stato protagonista di un nuovo evento lavorativo, facendo ballare centinaia e centinaia di persone come sempre dalla sua ...