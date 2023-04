Sonia Bruganelli “gela” tutti | “Ecco la verità sulla separazione con Paolo Bonolis”

Ospite a 'Verissimo' assieme alla figlia Adele,smentisce le voci circolate nelle ultime settimane, che la volevano separata dal marito Paolo Bonolis . 'Le nostre cose le sappiamo ...A Verissimo l opinionista del Grande Fratello Vip ha smentito di nuovo le voci di divorzio dal conduttore Mediaset.e Paolo Bonolis stanno ancora ...a Verissimo: 'Divorzio con Paolo Bonolis Ecco tutta la verità. Non so come sia accaduto' Federica Andreani a Verissimo: 'Piccolo G Sono innamorata, è il mio pensiero fisso' Paola ...

''La volontà di comunicarlo è solo dei diretti interessati'': Sonia Bruganelli in tv fa una smentita della crisi matrimoniale con Bonolis ...Opinionista del Grande Fratello Vip lancia una frecciata velenosa: "Mio marito, gossip vero" L'eco della presunta crisi tra Paolo Bonolis e la moglie ...