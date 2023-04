Sondaggi | un partito di governo scende e uno sale

(Di lunedì 24 aprile 2023)partiti politici Cala ancora Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. E' quanto risulta dalo di Swg commissionato dal Tg La7. Ildella premieral 28,6%. Ildemocratico di Elly Schlein registra il 21,1% . Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte resta invariato. Piccola flessione per la Lega di ...

partiti politici Cala ancora Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. E' quanto risulta dal sondaggio di Swg commissionato dal Tg La7. Ildella premier scende al 28,6%. Il...Azione, dopo le tensioni con Italia Viva e lo stop al progetto delunico, si attesta al 4,4%. Verdi e Sinistra valgono il 3%, mentre Italia Viva è al 2,4% come +Europa. Per l'Italia con ...Ma La Russa farà l'anticomunista Davide Maria De Luca Undiviso Con iche mostrano una prima flessione dei consensi per Fratelli d'Italia e una serie di scottanti questioni politiche ...

Sondaggi, continua il calo di FdI: il partito di Meloni tra il 28 e il 29%. Balzo del Pd di Schlein Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, il Pd cresce e si avvicina. Il sondaggio Swg per il Tg La7 relativo alle intenzioni di voto attribuisce ...Fratelli d’Italia è ancora in testa alle intenzioni di voto degli italiani, mentre sale Forza Italia. Il Partito Democratico resta ...