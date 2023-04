Solo per 1 italiano su 10 la cattura di Messina Denaro ha indebolito la mafia 

Leggi su agi

(Di lunedì 24 aprile 2023) AGI -il 12% degli italiani, pensa che l'arresto del boss Matteoabbiail sistema mafioso. Il dato emerge dalla terza ricerca di Libera curata da Demos sulla percezione dei cittadini della corruzione e delle mafie. Otto cittadini su dieci pensano che "la mafia in Italia è forte come prima". Cresce la componente di quanti si dicono a favore del cosiddetto "carcere duro": dal 66% del 2020 il numero dei favorevoli sale all'81%. La controversa vicenda di Alfredo Cospito e l'ampia eco mediatica che l'ha circondata sembrano avere sortito una reazione rilevante nell'opinione pubblica. Ma in senso opposto a quello auspicato dall'anarchico, che proprio in questi giorni ha sospeso, dopo sei mesi, il suo sciopero della fame contro tale regime carcerario. "Credo - commenta Luigi Ciotti, ...