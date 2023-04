Solo due posti sul ‘treno salvezza’ | scossa Agostinelli | insidie infortuni e diffide

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn’altra giornata di campionato è finita in archivio. Un’altra occasione persa per il Benevento, incapace di ottenere la vittoria necessaria nonostante una buona prestazione. Serviva e serviràvincere alla Strega per evitare la caduta nel baratro. A disposizione restano quattro giornate di campionato, dodici punti per riuscire almeno ad agguantare il play out. I giallorossi non sono ancora fuori da una corsa che vede rimaste in gara altri cinque concorrenti: Cittadella, Cosenza, Perugia, Brescia e Spal. Il Venezia può ormai considerarsi in acque sicure dopo la vittoria di Terni. Una sola si salverà direttamente, due si sfideranno in un duello da dentro o fuori e tre saluteranno la serie B. È proprio quest’ultima ipotesi che la formazione di Andreaproverà a scongiurare nel rush finale che inizierà a preparare ...