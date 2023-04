Siria | proteste contro la “normalizzazione” del regime di Assad

... in, nel febbraio 2018, quando gli attacchi aerei statunitensi hanno ucciso diverse centinaia ... a fianco di quest'ultimo per reprimere lein atto in tutto il paese. Samuel Ramani, ...... ha chiesto "il massimo sostegno internazionale" per lein Iran "in nome della libertà". ...congiunte con gli Stati Uniti e ha continuato a colpire obiettivi iraniani e filo - iraniani insi sono levate rispetto al fatto che i lavori della conferenza hanno finito per mettere in ... Iran, Libia, Mali, Mauritania, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Russia, Senegal,, ...

Israele bombarda la Siria come rappresaglia per il lancio di razzi Euronews Italiano

Scoppiano proteste in Siria contro la “normalizzazione” del regime di Assad. Le proteste sono iniziate dopo che diversi paesi arabi hanno deciso di riallacciare i rapporti con Damasco. Proteste in Sir ...Dopo la Consulta laica, insorgono le associazioni con una nota "L’incarico affidato dal Comune è un affronto alla cittadinanza". Sinistra indignata: "Critichiamo con forza la decisione della giunta".