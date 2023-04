(Di lunedì 24 aprile 2023) commenta Hadueche erano in difficoltà mentre facevano il bagno inma è scivolato in acqua, non è riuscito a tornare a riva ed è morto annegato. Ildi Vito Bugliarello , 35 ...

è stato ripescato in un tratto di mare tra Siracusa e Avola. 'Non sapeva nuotare, li ha trascinati fuori ed è sparito tra le onde', ha raccontato l'amico che era con lui al momento della tragedia. E ora tutto il Siracusano

Siracusa piange il suo eroe: ripescato il corpo del 35enne che ha salvato in mare due minori TGCOM

Ha salvato due minori che erano in difficoltà mentre facevano il bagno in mare ma è scivolato in acqua, non è riuscito a tornare a riva ed è morto annegato. Il corpo di Vito Bugliarello, 35 anni, è st ...“Un ragazzo che ha dimostrato un impareggiabile coraggio ed un disarmante altruismo. Sì, Floridia perde uno dei suoi figli migliori”. Sono le parole con cui il sindaco della cittadina siracusana comme ...