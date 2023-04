Siracusa | 35enne annegato per salvare due ragazzi in mare | “Non sapeva nuotare | li ha salvati ed è sparito”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Non ha esitato adueni che chiedevano aiuto in acqua, anche se non. È stato trovato nel primo pomeriggio di ieri il corpo di Vito Bugliarello, 35 anni, mortodopo aver salvato due adolescenti di fronte alla spiaggia della Marchesa, nelno. Le ricerche sono durate quasi un giorno, da quando l’amico dello aveva visto scomparire tra le onde poco prima delle cinque di sabato pomeriggio. Vito era intervenuto dopo aver visto dueni in difficoltà mentre stava passeggiando sulla scogliera con l’amico. Aveva legato due asciugamani, tentando di salvarli usando la fune improvvisata. Per raggiungerli era entrato in acqua fino alla vita, riuscendo a far afferrare un capo a uno dei due ...

