Simone Cristicchi e Ariele Vincenti portano il loro Marocchinate al Teatro Vittoria

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 24 aprile 2023) , con la regia di Nicola Pistoia: una pièce intensa, che racconta una terribile storia d’Italiava in scena aldal 2 al 7 maggio 2023. Si tratta di uno spettacolo di, per la regia di Nicola Pistoia. In scena. La storiaracconta i terribili giorni decisivi e successivi allo sfondamento da parte degli alleati della linea di Montecassino, ultimo baluardo tedesco. Apparentemente la guerra è finita e l’Italia è libera, ma non per le popolazioni di gran parte del basso Lazio. Un’altra di quelle storie che, se non sei di quei luoghi dove sono accadute, non le conosci. Siamo in un paese della Ciociaria e Angelino, pastore locale, ci ...