“Signora | le è caduta una cosa” | ancora truffe nel parcheggio del centro commerciale

Ad avere la peggio è stata la donna che si trovava al posto del passeggero, dopo lainfatti laè stata travolta dalla moto rimanendo schiacciata dal mezzo. Fortunatamente sul posto si ...A quel punto nel dubbio più totale, e nonostante io sia totalmente scettica, lami disse '...l'incontro con di Alba Parietti con la santona è stato a lieto fine e la conduttrice non è...... che in seguito a quellariportò postumi invalidanti pari al 35% di menomazione all'integrità psicofisica . Per ottenere il risarcimento danni la(rappresentata dagli avvocati Stefano ...

Cadono con la moto e finiscono nel fossato, una donna rimane ... il Dolomiti

Ancora segnalazioni di truffe ai danni di donne che caricano la spesa in auto nel parcheggio del centro commerciale di Arese ...Ci eravamo fatti la bocca buona, non vedevamo l'ora di assistere al primo scontro frontale tra il numero uno del ciclismo mondiale Tadej Pogacar e il campione del mondo Remco Evenepoel, ma nel ciclism ...