Sicurezza stradale | l' incidente di Milano | la tecnologia e l' educazione stradale

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 aprile 2023) Che ci si trovi in bicicletta, monopattino o moto, se accanto a noi c'è un mezzo pesante il dubbio viene: ci avrà visto? Dovrà svoltare dalla nostra parte? Bando a cuffiette e musica, che impediscono di percepire la reale situazione – ma in giro di persone che le usano anche in bicicletta, purtroppo se ne vedono ancora parecchie, anche soltanto per attraversare la strada - esiste effettivamente un problema di. Davanti alla morte di una persona è sempre difficile affrontare le cause con il distacco che serve per proporre nuove regole sensate, tuttavia su quanto accaduto ala scorsa settimana, con una giovane donna morta nell'con una betoniera in pieno centro, sarebbe opportuno sforzarsi di capire qualcosa in più. Innanzi tutto: a prescindere da torti e ragioni, l'autista non si è potuto accorgere della ...