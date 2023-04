Shang-Chi | il Blu-ray del film Marvel con Simu Liu è in super offerta su Amazon

(Di lunedì 24 aprile 2023)ha scontato l'edizione home video Blu-ray di-Chi, adesso disponibile per tutti i fan a un prezzo senza precedenti. Il Blu-ray di-Chi è attualmente insu. Un prezzo del genere risulterà sicuramente ghiotto a tutti gli amanti del mondo, sia cinematografico che cartaceo. Sul sito trovate questa edizione home video a 5.90 €, con uno sconto del 55% dal prezzo base presente sul sito. Se interessati, potete acquistarla dal box di seguito. L'edizione Blu-ray di-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli comprende la celebre pellicola diretta da Destin Daniel Cretton e interpretata daLiu nel ruolo principale. Ilracconta, in uno dei migliori formati visivi attualmente disponibili sul mercato, la ...

Amazon ha scontato l'edizione home video Blu-ray di Shang-Chi, adesso disponibile per tutti i fan a un prezzo senza precedenti.La nuova serie Disney+ arriva dalla mente del regista Destin Daniel Cretton, che dopo aver diretto Shang-Chi per la Marvel realizzerà anche il prossimo Avengers.