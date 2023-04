Sfila la pistola a un carabiniere e ferisce un vigile | ucciso

Leggi su agi

(Di lunedì 24 aprile 2023) AGI - Un cittadino marocchino è rimastoin un conflitto a fuoco con i carabinieri dopo aver sparato ad un agente della polizia locale, ferendolo - pare in maniera non grave - con lasottratta ad uno dei due militari arrivati sul posto. È accaduto questa mattina a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo fuori di sé avrebbe dato in escandescenze per la strada e sarebbe riuscito a sottrarre l'arma ad uno dei carabinieri intervenuti facendo fuoco contro unarrivato in aiuto dei colleghi: a colpirlo mortalmente, a questo punto, sarebbe stato l'altro