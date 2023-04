Severgnini | la profezia che spiazza | So come finirà Milan-Inter

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Beppe Servegnini si lascia andare a unasu, l'euroderby di Champions. Il giornalista del Corriere alla Gazzetta dello sport rivela cosa potrebbe accadere nel match più atteso degli ultimi 20 anni.infatti non ha ancora dimenticato la semifinale del 2003 e di fatto ora vuole una vendetta nerazzurra che potrebbe significare finalissima di Champions. L'contro l'Empoli è apparsa tonica e pronta per questa nuova sfida che la attende nella massima competizione europea. Mavede fantasmi ovunque e ricorda anche la doppietta di fila 5 maggio e poi l'eliminazione in Champions proprio col: "Perché insomma, dopo quello che avevamo combinato nel 2002 non pensavo potesse essere possibile fare peggio. E invece...". E la ...