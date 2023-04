Serie D | la holding di Emanuele Filiberto acquista il Real Aversa

(Di lunedì 24 aprile 2023) La CasaSpa, rappresentata anche dal Principedi Savoia, ha acquisito il titolo del, squadra diD. Lo comunica il club calcistico casertano in una nota in cui sottolinea come “l’unica società che si è avvicinata con fatti concreti – si legge nella nota – e non a chiacchiere, mostrando interesse a sostenere e, di fatto, a salvare la squadra, è stata la CasaSpa, importantetà imprenditoriale rappresentata dal Principedi Savoia, da Nazario Matachione e da Marcello Pica. Non c’era altra soluzione in quanto nessuno ha mostrato interesse fino ad oggi. La città ora ha una grande opportunità per ...

in Torre Annunziata, avrà luogo una conferenza stampa in cui la Casa RealeSpa, nelle ... In 5 anni inB" La stoccata del Principe prima delle lodi: "Grazie a chi ci ha creduto. Senza ...

