Le valutazioni sono in corso, ma l'orientamento sembra chiaro: i playoff diC non dovrebbero partire domenica 30 aprile (si ipotizza uno slittamento all'11 maggio, sul quale si sta ragionando). Il motivo sarebbe l'interesse comune di provare a chiudere tutte le ...... quando è venuta fuori la notizia, sono subito andati oltre: non è che perbolle qualcosa di ... Vedremo, vincere non è mai facile, ma laA è molto interessante'. Fuori mercato La visita di ...Dopo unadi rialzi consecutivi, a seguito del dato sul Pil cinese nel primo trimestre ... L'incertezza in questoe' legata alle prossime mosse della Fed sui tassi con l'attenzione che si ...

Serie C, il caso del Siena farà slittare i playoff La Gazzetta dello Sport

Quest'ultimo ormai da due stagioni si sta rivelando come uno dei migliori portieri della Serie A, nonostante sia l'estremo difensore ... Vicario potrebbe arrivare in caso di cessione di Onana.Mizzoni supera il Bari nei playoff e si regala il "derby" con i giallorossi di Mattia Scala. Gonini contro la Vecchia Signora ...