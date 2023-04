Serie C | il campionato è finito | fra promosse e retrocesse ora testa agli spareggi promozione e ai playout

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 24 aprile 2023) Catanzaro, Feralpisalò e ReggianainB. Piacenza e Montevarchi in D insieme a Fidelis Andria e Viterbese ma occhio ai ricorsi pendenti. In ventotto si contenderanno l’ultimo posto per lain cadetteria, su dieci aicinque diranno addio ai professionisti