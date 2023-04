Serie B | la Ternana annuncia il silenzio stampa

(Di lunedì 24 aprile 2023) Dopo la sconfitta rimediata inB contro il Venezia, lahato ilDopo la sconfitta rimediata inB contro il Venezia, lahato ildopo le dichiarazioni nel post partita dei tesserati. Ecco il comunicato. COMUNICATO – A seguito delle dichiarazioni post-gara dei nostri tesserati, la Società comunica che, da questo momento, l’unico a parlare con gli organi disarà il Presidente Stefano Bandecchi. Ci scusiamo per il disagio che arrecheremo agli organi di informazione ma per parlare bisogna essere in grado di capire ciò che si dice.

Il programma del 35° turno del campionato diB Domenica 30 aprile ore 16.15 Cagliari -, Spal - Perugia; lunedì 1 maggio ore 12.30 Como - Palermo; ore 15 Ascoli - Pisa, Bari - Cittadella,...Dopo la brutta sconfitta contro il Venezia, laclub che partecipa al campionato diB non ha gradito le dichiarazioni dichiarazioni post partita dei tesserati. Come soluzione, arriva il silenzio stampa del club. Ecco il comunicato ...Ancora tensione in casaB, tra l'allenatore Cristiano Lucarelli e il presidente Stefano Bandecchi dopo la sconfitta interna contro il Venezia (1 - 4). Le parole del tecnico nella conferenza post - partita ...

Il Bari ribalta il Pisa al 90’ su rigore. Venezia show a Terni La Gazzetta dello Sport

Il Tottenham potrebbe aver scelto il successore di Antonio Conte, dopo Stellini, potrebbe arrivare proprio lui dalla Serie B.Catanzaro, Feralpisalò e Reggiana promosse in Serie B. Piacenza e Montevarchi in D insieme a Fidelis Andria e Viterbese ma occhio ai ricorsi pendenti. In ventotto si contenderanno l’ultimo posto per l ...