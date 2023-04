Serie A | sei advisor in corsa per l’operazione fondi | i nomi

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 24 aprile 2023) LaA ha fatto in assemblea un altro piccolo passo avanti sul dossier, proseguendo nell’iter per la scelta di un. Dalle iniziali 10 proposte, oggi i club hanno ridotto l’elenc di chi potenzialmente potrebbe affiancarsi al massimo campionato italiano per procedere con un finanziamento da parte degli interessati. Sono infatti rimasti in sei L'articolo proviene da Calcio e Finanza.