Serie A | il comunicato sui prossimi diritti tv

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ilpubblicato dalla LegaA dopo l’ultima riunione per l’assegnazione deitelevisivi Di seguito ildella LegaA dopo l’ultima assemblea per itelevisivi.– Si è svolta oggi in videoconferenza, con la partecipazione di tutte le Associate, l’Assemblea della LegaA. Relativamente all’individuazione di un advisor che affianchi la LegaA nell’analisi delle proposte di finanziamento e private equity, il Consiglio di Lega, nella sua ultima riunione, ha ridotto le candidature ricevute da 10 a 6. Nella prossima Assemblea in presenza, prevista per il 5 maggio, i Club individueranno, all’interno della lista di queste 6 Società, il partner ...