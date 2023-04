Serie A | assemblea di Lega | pacchetti diritti tv a metà maggio | nasce canale Radio con RDS

(Di lunedì 24 aprile 2023) Si è tenuta quest’oggi in videoconferenza l’dellaA. Si è discusso dell’advisor che possa affiancare lanell’analisi di proposte finanziarie (sono state ridotte le candidature da 10 a 6 dal Consiglio di), nella prossima(in presenza) del 5si deciderà quale società affiancherà la. Inoltre, si è cominciato a discutere del bando per itv del quinquennio 2024-2029, sempre il 5verranno definiti iin vendita nell’invito a offrire e questo sarà pubblicato a. Come riporta il comunicato, inoltre, l‘”, con voto unanime, ha anche approvato il criterio di calcolo ...

