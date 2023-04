Serie A | 171 indagati negli spalti della Juventus per cori razzisti contro Lukaku

(Di lunedì 24 aprile 2023) 2023-04-24 13:36:59 Calcio italiano: EIl ‘caso’ non è chiuso in Italia. Il belga, che ha segnatolain Coppa ed è stato espulso per essersi confrontato con glidopo aver ricevuto insulti, è stato graziato dalla Federcalcio italiana questa settimana. Puoi giocare il turno. Per quanto riguarda i suoi aggressori, le indagini proseguono. Nonostante due siano stati individuati dallaed espulsi dallo stadio, sono ora 171 i tifosi bianconeri che saranno sottoposti al provvedimento DASPO. dalla Questura di Turno. E’ questo il risultato dell’indagine dei carabinieri del capoluogo piemontese nell’ambitolotta al razzismo nello sport. Un lavoro che è stato svolto rivedendo ore di audio e video che hanno permesso di ...

Per gli insulti razzisti a Lukaku nella gara di coppa Italia Juventus - Inter sono in arrivoDaspo per tifosi della Juventus: secondo la Digos cori arrivati da 250 persone presenti allo ...A ..Pugno duro da parte della Questura di Torino che ha preso dei seri provvedimenti nei confronti dei tifosi della Juventus che, nel corso del match di Coppa Italia con l'Inter dello scorso 4 aprile, ...Aitifosi puniti col Daspo, anche contravvenzioni per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo per avere intonato i cori. Durante l'inchiesta della Digos è stato segnalato anche un ...

Un caso che continua a diventare sempre più spinoso per l'ambiente bianconero. Come riportato dall'ANSA, sono in arrivo ben 171 provvedimenti Daspo nei confronti dei tifosi della Juventus, a causa dei ...