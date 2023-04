Sequestrato 1 kg e mezzo di droga a Pianura

(Di lunedì 24 aprile 2023) . La sostanza era nascosta in un sottoscala condominiale in via Evangelista Torricelli1 kg edi. Sabato mattina gli agenti del Commissariatohanno controllato uno stabile in via Evangelista Torricelli dove hanno rinvenuto, nel locale contatori posto nel sottoscala condominiale, un panetto e 17 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 720 grammi, 7 panetti e 15 dosi di hashish del peso di circa 797 grammi, un involucro contenente circa 7,25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Durante le due perquisizioni i Carabinieri hanno rinvenuto enumerose armi da fuoco e ... 7,65, una pistola mitragliatrice leggera con relativi caricatori, 250 proiettili, nonchékilo ......Keri Russell nei panni una funzionaria degli Affari Esteri in carriera che si trova nel bel...di questa storia " come solo Kate sembra disposta a sottolineare " è che l'aereo che ha...... poi gli insulti, l'ambulanza e l'intervento dell'avvocato, tutto per finire con une una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale Gli Agenti della Squadra Volanti della Polizia ...

Beccato a gettare rifiuti in strada: mezzo sequestrato e denunciato ... ConfineLive

A quanto pare i quattro arrestati finiranno nei guai anche per il furto dell'energia elettrica. Non c'erano contratti attivi per gli impianti in funzione all'interno del capannone in ...BARLETTA (BT) - Nel corso di alcune perquisizioni, i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno trovato un vero e proprio arsenale, ma anche diversi kilogrammi di droga di varia tipologia. Un arsen ...