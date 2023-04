(Di lunedì 24 aprile 2023)vola aconBocchi,si gode la città eterna insieme alla figlia Isabel e al nuovo fidanzatoMuller. Ildi coppia del calciatore e della nuova compagna impazza sui social, ma la replica della conduttrice tv che filma il vichingo che gioca con la terzogenita difa infuriare sicuramente lo sportivo. Le nuove vite dei due ex scorrono parallele tra frecciatine e intrecci pericolosi. Una volta arrivati asono stati accolti da Carlo Ancelotti che li ha voluti in qualità di ospiti d’onore allo stadio Bernabeu per assistere al match tra Reale Celtic (conclusasi con il due a zero ...

Invece non è così, perché la ragazza si è solo fatta deicon i suoi "clienti" per poi ... Apri gli occhi Azzurra proprio non sopporta Suor Teresa , e così comincia a farle scherzi e, non ...Questa ricerca anche di una donna meno attenta aie a questo modo di vivere sempre ... Piccolie ferite che si stanno dando in qualche modo, ma che sono ferite profonde, al di là dello ...Invece non è così, perché la ragazza si è solo fatta deicon i suoi "clienti" per poi ... Apri gli occhi Azzurra proprio non sopporta Suor Teresa , e così comincia a farle scherzi e, non ...

Selfie e “dispetti”: Francesco Totti a Madrid con Noemi, Ilary Blasi all’Eur con Bastian TPI

Francesco Totti vola a Madrid con Noemi Bocchi, Ilary Blasi si gode la città eterna insieme alla figlia Isabel e al nuovo fidanzato Bastian Muller. Il selfie di coppia del calciatore e della nuova com ...L’analisi del Guardian sul sovraffollamento che minaccia i luoghi simbolo d’Italia: «Viaggiamo per postare sui social e vantarci, si è perso il senso della ...