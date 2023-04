Self service a metano 2023 | cresce la rete di distributori

Cresce la rete di distributoria metano. Vi riportiamo questa interessante news da Federmetano . Si amplia la rete dia metano in tutta Italia contribuendo a rendere fruibile un carburante virtuoso, ...... utilizzando il mezzo hanno sradicato con violenza dalla pavimentazione la colonnina per effettuare i rifornimenti, con l'obiettivo di rubare gli incassi presenti all'interno del vano ...... la più grande azienda al mondo didriving. Guida un team attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ... "Non vendiamo macchine autonome al pubblico ma offriamo un servizio di transportation as a, ...

A Bari i senzatetto trovano rifugio pure nei self service automatici La Gazzetta del Mezzogiorno

Si amplia la rete di distributori self service a metano: la mappa di Federmetano. Natali: “La rete è in progresso e viaggiare a metano è tornato conveniente”.Ancora ribassi sui listini dei carburanti: scendono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio in modalità self service ...