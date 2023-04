“Sei tutto lo splendore” Ambra Angiolini compleanno | la sorpresa del fidanzato famoso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023), la dedica delper il suo. Da qualche tempo l’attrice che ha raggiunto il successo grazie all’indimenticabile programma “Non è la Rai” ha ritrovato l’amore. La protagonista di film come “Saturno contro”, “Immaturi” e “Al posto tuo” ha avuto una lunga relazione con il cantante Francesco Renga, durata 11 anni, durante la quale ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Poiha avuto un flirt con il modello e imprenditore Lorenzo Quaglia. Successivamente si è legata all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ma anche in questo caso la storia è naufragata (a dar retta al gossip per un tradimento di lui, ndr). Dopo questa dolorosa rottura in tanti speravano chepotesse tornare con Francesco Renga: i due, ...