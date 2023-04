Sei mesi di governo Meloni. Un bilancio fatto di luci (sostanziali) e ombre (identitarie)

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 aprile 2023) "Quella dell'antifascismo è una comfort zone all'interno della qualee opposizione, battagliando in maniera astratta su temi del passato, cercano un modo come un altro di non parlare del presente", dice il direttore del Foglio Claudio cerasa ospite di Sky Tg24. Ilha portato avanti due attività diverse: una è rassicurare, sulla politica estera, sui conti e sul debito, sulla collocazione atlantica. La seconda attività ruota attorno a questioni: bandierine ideologiche che fungono da armi di distrazione di massa".