Sedicenne in possesso di droga e coltello | fermato dai carabinieri

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Era a bordo di uno scooter privo di copertura assicurativa ma sotto la sella erano nascoste 5 stecchette di hashish pronte per la vendita. Ancora un 16enne denunciato dai, questa volta a Marano (Napoli), in Via Borsellino. Il minore era sullo scooter quando i militari della sezione radiomobile del posto lo hannodurante un controllo alla circolazione. In una scatola, nel sottosella, era nascosta la. Non solo, nelle tasche, il 16enne aveva un coltellino a serramanico e 45 euro in contante ritenuto provento illecito. Tutto è finito sotto sequestro, anche lo scooter. Il giovane è stato riaffidato ai genitori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.