l'esponente dellaquesto obbligo "potrebbe essere visto dagli esercenti come un'opportunità. Ad esempio, esso accrescerebbe la resilienza del mercato europeo dei pagamenti e ne ...... ha detto Fabio Panetta , Membro del Comitato esecutivo della. "In altre parole, essi ... Inluogo, gli intermediari dovrebbero essere compensati per i servizi che forniranno, così come ...... il membro del Comitato esecutivo dellaPanetta ha ribadito che quella europea è è una delle economie più aperte, con dipendenze significative che "possono trasformarsi in vulnerabilità"....

Secondo la Bce accettare l'euro digitale dovrà essere obbligatorio Tiscali Notizie

Come le previsioni sulle decisioni della Bce e sulla crescita economica del Paese potrebbero incidere sui risparmiatori ...Roma, 24 apr. (askanews) – La Banca centrale europea torna insistere sulla necessità di adottare un euro digitale. E nell’ambito della procedura che punta a portare alla sua creazione, chiede ai legis ...