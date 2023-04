Secondigliano | 49enne arrestato per spaccio droga

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023), con precedenti di polizia,pere detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. . Sabato sera gli agenti del Commissariato, durante un servizio di contrasto allodi sostanze stupefacenti, nel transitare in corso, hanno notato nei pressi di un giardinetto un uomo ricevere una banconota da un’altra persona per poi aprire con delle chiavi un locale da cui ha prelevato qualcosa per consegnarla all’altra; infine, quest’ultima si è allontanata frettolosamente. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di un involucro di cocaina e 95 euro mentre, nel locale, hanno rinvenuto altre 28 dosi contenenti circa 10 grammi della stessa ...