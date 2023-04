Un giovane palestinese, Suleiman Ayash, è stato colpito a morte stamane dal fuoco di militari israeliani durante incidenti avvenuti nel campo profughi di Akbat Jaber, presso Gerico, in. Lo ha reso noto il governatore di Gerico, Jihad Abu al - Assal, citato dalla agenzia di stampa palestinese Maan. Da fonti militari il giornale israeliano Haaretz ha appreso che i soldati ...In tutto lo Stato ebraico, come anche in, è un periodo particolarmente teso. I ... Costanti glitra forze di sicurezza di Tel Aviv e palestinesi, come anche gli attacchi ...Alle celebrazioni parteciperanno anche migliaia di palestinesi della. Venerdì mattina, ... La visita giunge a pochi giorni daglitra agenti di polizia israeliani e palestinesi all'...

Scontri in Cisgiordania, un palestinese ucciso dall'esercito Agenzia ANSA

