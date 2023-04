Scile | un’esclusiva versione acustica di ‘Ti ho perso’

Leggi su funweek

(Di lunedì 24 aprile 2023) Si intitola Ti ho perso il nuovo singolo degli, band di Matera prodotta da Antonio Marcucci (produttore artistico) e Francesco Stoia (produttore esecutivo). Un brano che nasce dalla consapevolezza del fatto che molte persone si travestono nel mondo social. Rari sono i casi in cui i profili sono coerenti con le persone che lo gestiscono. Una canzone pop – dunque – che vuole mettere a nudo le ipocrisie. Il mito della vanità, per citare un verso della canzone, è un’onda lunga che non riguarda solo gli influencer, ma la visione di sé della maggioranza degli utenti. Siamo più preoccupati del nostro avatar che del nostro animo. Ragioniamo per post e dibattiti social, siamo preparatissimi sull’ultimo trending topic e sull’hashtag più attuale, senza sapere nemmeno dire quando è stata l’ultima volta che abbiamo incontrato qualcuno fisicamente. Ci siamo scordati ...