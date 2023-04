Sci alpino | oggi il raduno a Livigno degli slalomisti azzurri

(Di lunedì 24 aprile 2023) Quattro giorni di allenamento per la squadra azzurra di slalom maschile di Coppa del mondo, alla luce delle eccellenti condizioni delle piste ben innevate di(So). Il ritrovo è fissato per la serata di, lunedì 24 aprile, e si concluderà venerdì 28. L’allenatore responsabile Simone Del Dio ha convocato il quartetto composto da Alex Vinatzer, Siomon Maurberger, Tobias Kastlunger e Tommaso Sala, in compagnia dei tecnici Stefano Costazzaì, Ivan Imberti e Fabio Bianco Dolino. SportFace.

Vinatzer, maurberger, Kastlunger e Sala sulle piste innevate di Livigno ROMA - Nuova tornata di allenamenti per la squadra azzurra di slalom maschile di Coppa del mondo, che approfitta delle ...Infine, per tutti gli amanti degli sport invernali alle ore 18 domenica 30 aprile avrà luogo la presentazione ufficiale della La Speed opening Matterhorn Cervino di Coppa del Mondi di. ...D'inverno invece avrete la possibilità di approfittare di un bellissimo comprensorio sciistico, sbizzarrendovi con loo quello di fondo; in alternativa potreste organizzarvi per delle ...

Sci alpino, Sofia Goggia: "Impraticabile il confronto con Vonn. Shiffrin uno stimolo. E le Olimpiadi a Cortina..." OA Sport

Vinatzer, maurberger, Kastlunger e Sala sulle piste innevate di Livigno ROMA (ITALPRESS) - Nuova tornata di allenamenti per la squadra azzurra ...Una valanga si è abbattuta sopra Pontechianale, in Valle Varaita (Cuneo), lunedì 24 aprile 2023: incerto il numero di scialpinisti travolti. Gli aggiornamenti.