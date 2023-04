Schianto fatale su via Cristoforo Colombo | muore un’anziana

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ostia – Unosu viaè avvenuto in mattinata, verso le 10. Le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale sono intervenute all'altezza di Canale della Lingua. A perdere la vita una donna di 82 anni, a seguito di uno scontro con un'altra macchina alla cui guida c'era un 59enne. Quest'ultimo si trova in una situazione non grave. Viabilità in tilt: chiuso tutto il traffico, direzione Roma, da via Lido di Castelporziano a via Canale della Lingua.