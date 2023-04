... per vivere poi sabato il tabellone principale:Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo (vincitore del recente Trofeo Luxardo di Padova), Giorgio Marciano, Matteo Neri, Giovanni ...Tra gli schermidoriin azzurro spiccano vari nomi noti dellamarchigiana. Negli Under 20 di Fioretto, riconfermato il quartetto dell'ultimo Europeo. Raian Adoul del Club...39' Cagliari - Azzi calcia forte verso la porta da posizione defilata, Camporesel tiro ... Idella Reggina Portieri: Aglietti, Colombi, Contini. Difensori: Di Chiara, Liotti, ...

Scherma: i convocati dell'Italia per il Grand Prix di sciabola in quel di Seoul OA Sport

Nuovo appuntamento verso le Olimpiadi di Parigi 2024 per la scherma. In quel di Seoul spazio al Grand Prix di sciabola maschile e femminile giovedì 27 a sabato 29 aprile. I convocati tra gli uomini: E ...La World Cup 2023 di pentathlon moderno arriva a Budapest, in Ungheria, dove sta per prendere il via il terzo appuntamento stagionale, che proseguirà fino a domenica 30 aprile. Il dt azzurro, Andrea V ...