Scherma | Grand Prix sciabola | da Seoul parte la qualifica olimpica per Parigi 2024

(Di lunedì 24 aprile 2023), 24 apr. - (Adnkronos) - Prenderà il via nel prossimo weekend la fase dialle Olimpiadi diper la. Aandrà in scena ilFIE dimaschile e femminile, dove saranno in palio i primi preziosi punti per i Giochi con 24 azzurri impegnati. La gara coreana sarà solo individuale e darà, come tutte le prove GP, punteggio raddoppiato. Dunque un appuntamento diissima importanza per i singoli interpreti della specialità che aprirà la corsa verso, anche se sarà poi soprattutto nelle competizioni a squadre che si giocheranno i pass olimpici. Ilin Corea si svolgerà da giovedì 27 a sabato 29 aprile, e ...

E ancora rugby, canottaggio, vela, apnea,, badminton, baseball, tiro con l'arco, atletica ... Sarà un'altra tappa di avvicinamento importante al 'Finale' di The Ocean Race con attività e ...... che sarà Capitale Europea dello Sport nel 2024 e teatro di grandi eventi sportivi come il... 75 di basket, 43 di hockey, 30 di tennis, 26 di ciclismo, 23 di rugby, 13 die 13 equipaggi ...... che sarà Capitale Europea dello Sport nel 2024 e teatro di grandi eventi sportivi come il... 75 di basket, 43 di hockey, 30 di tennis, 26 di ciclismo, 23 di rugby, 13 die 13 equipaggi ...

Scherma / Ancona: Grand Prix Esordienti, fioretto di plastica, prime ... Vallesina Tv

Seoul, 24 apr. – (Adnkronos) – Prenderà il via nel prossimo weekend la fase di Qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024 per la scherma. A Seoul andrà in scena il Grand Prix FIE di sciabola maschile e f ...Mantova Domenica 2 aprile, con la partecipazione al Trofeo dell’Amicizia a Pampeago valido per il campionato Sociale, si è conclusa la stagione sciistica ...