Scherma | gli Azzurri in Coppa del Mondo a caccia del pass per Parigi 2024

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il cammino verso i Giochi Olimpici diparte da Seoul (Corea del Sud) per laazzurra. La città asiatica, infatti, ospiterà il Grand Prix di sciabola maschile e femminile, che metterà in palio i primi preziosi punti di qualifica per la rassegna a cinque cerchi. La kermesse coreana, dedicata soltanto alle gare individuali, è in programma da giovedì 27 a sabato 29 aprile e, come tutte le prove GP, attribuirà a ciascun interprete punteggio raddoppiato. Saranno ben 24, equamente suddivisi tra uomini e donne, gli italiani impegnati in pedana. In campo maschile il commissario tecnico Nicola Zanotti ha convocato Enrico Berrè, Luca Curatoli, Matteo Neri, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre. Insieme a loro sono stati autorizzati a partecipare alla prova anche Dario Cavaliere, Luca Fioretto, Giorgio Marciano, Emanuele ...