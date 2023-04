Scacchi | Mondiale 2023 | Nepomniachtchi e Ding Liren pattano l’undicesima in nemmeno due ore | il russo conduce 6-5

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) Un’ora e 40 minuti: tanto durapartita del matchditra Ian. I due, senza particolare voglia di farsi del male in questo lunedì, giocano la partita più corta dalla 12a del match Carlsen-Karjakin di New York 2016, quando i due non si vollero dannare prima degli spareggi rapid poi vinti dal norvegese. Anche in questo caso c’è la patta. Due le conseguenze: ilsale sul 6-5 nel match, ma ci sarà sicuramente almeno una 13a partita e quindi si andrà avanti almeno fino a giovedì (domani c’è il riposo). Per la quarta volta ci si trova di fronte a una Spagnola in apertura. Tutto normale fino a 6. d3 di, seconda variante più utilizzata con il Bianco nell’impianto chiuso. Molto usata ...