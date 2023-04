Sbatte la testa sul bus | torna a casa e muore La dottoressa | “Mal di testa causato da virus” Andrà a processo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il colpo alla, dovuto a una caduta in autobus, le provoca brividi e sonnolenza. Sintomi sofferti da un’anziana signora per via del trauma cranico, ma confusi dalla guardia medica con una patologia generata da un’infezione causata da batteri ocontratti con la frequentazione dei mezzi pubblici. Una valutazione errata, che ha contribuito al decesso della donna per il mancato ricovero. Rossana Cantarini, lache l’ha visitata dopo l’incidente, è stata rinviata a giudizio con l’accusa di omicidio colposo, riporta il Corriere. L’incidente è avvenuto il 30 novembre del 2020, a bordo dell’autobus della linea 20 Anagnina-Cambellotti. Quando, la donna si lamenta con i figli del mal die dei brividi, poi si addormenta. ...

lain autobus a Roma dopo una brusca frenata e muore per il trauma cranico dopo essersi messa a dormire. Anna Rita Fioravanti , 84 anni, aveva brividi e sonnolenza. Ma per la dottoressa ...

Anagnina, sbatte la testa dopo frenata del bus, perde i sensi e muore. Per il medico era «un virus»: chiesto il processo Corriere Roma

