(Di lunedì 24 aprile 2023) Se un quotidiano pubblicava una vignetta scomoda, il bersaglio di quella stessa vignetta o un suo sottoposto telefonavano alla redazione del giornale per esprimere il proprio disappunto e far capire ...

... con protagonista Matteo Salvini: "Agisco da sempre contro ilper svelare i meccanismi che inducono all'assoggettamento, alla sottomissione, alla rassegnazione. Lanon va confusa con la ...3' DI LETTURA A reti unificate, in Italia per ora si parla di. E definirequalunque intervento graffiante e divertente relativo a chi esercita une alla società offre, in teoria, una garanzia: la intoccabilità. Esiste, infatti, una "legge naturale" in virtù ...Fratelli d'Italia è alperché la sinistra è scomparsa dalle periferie e dai luoghi del ... dove non chiudano programmi Tv scomodi che parlano di mafia; dove si possa faresui ministri; ...

Satira e potere, quando la censura è a portata di click Micromega

Detesto la satira sin dai tempi del celeberrimo inserto “Cuore”. La satira non fa ridere, solletica il ventre di chi adora partecipare al linciaggio confuso ...Nella repubblica delle banane lo specialista dell’indignazione è quasi sempre un gran trombone. Ve li ricordate tutti i pretoriani della libertà, della democrazia e, soprattutto, della sacralità della ...