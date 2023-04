Sardegna | morta la 22enne romana precipitata dal terzo piano della casa del suo fidanzato

(Di lunedì 24 aprile 2023) Giada Calanchini non ce l’ha fatta: lada un balcone a Bosa, in provincia di Oristano, ènel pomeriggio all’ospedale San Francesco di Nuoro. La procura di Oristano ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’episodio, avvenuto verso l’una e trenta di stanotte nel centro di Bosa, sulla costa nordoccidentale. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza aveva appena trascorso la serata con il suoed altri amici al Bosa Beer Fest che in questi giorni anima il piccolo centro. Al momento dell’incidente, la ragazza si trovava adel compagno, un 25enne originario dal posto, fino a quando alcuni passanti hanno visto il corpo a terra dopo un volo daldi una ...

