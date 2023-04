Sarà strano domani | lacrime ad Amici | De Filippi costretta a intervenire

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tanta tristezza nella casetta didopo l'eliminazione di Ramon, ballerino del team Celentano-Zerbi. Il ragazzo è stato un grande protagonista del talent, ma anche un punto di riferimento per molti allievi della scuola. Per questo la sua uscita di scena ha fatto scoppiare tutti in, in particolar modo Isobel e Angelina. Le due concorrenti, che condividono la stanza, non sono riuscite a trattenere lee dopo l'eliminazione di Ramon si sono sfogate. Per cercare di risollevare un po' gli animi, allora, è intervenuta direttamente la padrona di casa, Maria De. Quest'ultima, tramite un collegamento telefonico, ha voluto mostrare la sua vicinanza a Isobel, che più di tutti aveva stretto un legame molto forte con Ramon. “...