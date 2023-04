Sarà Elemental | il nuovo film Disney e Pixar | a chiudere il 76º Festival di Cannes

(Di lunedì 24 aprile 2023), il, avrà l’onore diil 76ºdi: il lungometraggio arriverà poi in sala il 21 giugno 2023 insieme al corto L’Appuntamento di Carl Il, illungometraggio originale che porta il pubblico in un luogo straordinario chiamato Element City dove gli elementi vivono e lavorano, arriverà il 21 giugno nelle sale italiane epresentato in anteprima mondiale il 27 maggio comedi chiusura della 76ª edizione deldi. Nella versione italiana del, prestano le proprie ...

... '' è davvero divertente, pieno di sentimenti e, francamente, splendido da vedere. È stato creato per essere vissuto dal pubblico sul grande schermo e sono entusiasta chepresentato in ......è davvero divertente, pieno di sentimenti e, francamente, splendido da vedere. È stato creato per essere vissuto dal pubblico sul grande schermo e sono entusiasta chepresentato in ...Prima di approdare nei cinema di tutto il mondo,però presentato a Cannes , come film di chiusura, il 27 maggio .- Il trailer italiano svela il cast di doppiatori Il ...