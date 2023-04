Sanità al collasso nel Vallo di Diano e all’ospedale di Polla | la denuncia della Fials Salerno

Leggi su zon

(Di lunedì 24 aprile 2023) La segreteria provinciale e aziendale, nell’ascoltare le proteste, la delusione dei cittadini sulle condizioni sanitarie gravi in cui versa ildi– e in particolare l’ospedale di-, vuole dare voce a questo grido di dolore che le istituzioni locali sembra non ascoltare. “I livelli qualitativi e quantitativiospedalieri e territoriali sono ridotti ai minimi termini”, ha detto il segretario generale, Carlo Lopopolo. “CriticitàCardiologia, Oculistica, Otorino, Neurologia, Fisiopatologia respiratoria, Urologia, Diabetologia, Ortopedia e Punto nascita in deroga. Lunghe liste di attesa per visite specialistiche, che poi non trovano risposte nemmeno a livello distrettuale. ...